Warum Lebensmittel in der Gastronomie massenhaft im Müll landen

Wo wird noch Essen verschwendet?

Laut Umweltbundesamt landet jedes achte Lebensmittel in deutschen Haushalten in der Tonne. Hinzu kommt das Essen, das es nicht mal in den Verkauf schafft. Dazu zählt vor allem Obst und Gemüse, das nicht geerntet wird, weil es nicht perfekt genug ist. Solche Lebensmittel werden von Initiativen wie "The Good Food" in Köln oder "fairteilbar" in Münster nachgeerntet und in eigenen Läden verkauft.

Verschwendung ist aber auch in der Öffentlichkeit sichtbar: Bei Bäumen, die niemandem gehören - und die eigentlich abgeerntet werden können. Die Seite mundraub.org zeigt, wo man solches Obst pflücken kann.

Auch Supermärkte werfen viel weg. Bundesernährungsminister Özdemir (Grüne) kündigte an, es solle für den Handel attraktiver werden, Lebensmittel zu spenden, anstatt sie zu entsorgen. Dafür will Özdemir die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für Lebensmittelspenden lockern.

In anderen EU-Staaten wie Frankreich sind Supermärkte sogar gesetzlich verpflichtet, übrig gebliebene Lebensmittel an gemeinnützige Organisationen zu spenden. Auch in Tschechien müssen Supermärkte unverkäufliche Lebensmittel unentgeltlich karitativen Organisationen anbieten.