SPD: "eines der größten sozialen Probleme im Land"

Die oppositionelle NRW - SPD sieht Sozialminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) im "p flegepolitischen Winterschlaf ", so Lisa-Kristin Kapteinat, Vize-Chefin der SPD-Fraktion im Landtag NRW. Währenddessen wachse eines der " größten sozialen Probleme im Land heran ". Auch sie warnt vor der Armutsgefahr durch Pflegebedürftigkeit. Für den gesundheitspolitischen Sprecher Thorsten Klute belegen die Zahlen, " wie sehr die ambulante Pflege in NRW am Boden liegt ".

Lisa-Kristin Kapteinat, SPD

Die Landesregierung unterstütze sie zu wenig: " Seit fast 30 Jahren beträgt die Investitionsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen für ambulante Pflegedienste durchgängig 2,15 Euro pro Leistungsstunde, obwohl im gleichen Zeitraum die Preissteigerung bei etwa 70 Prozent lag ".

Laut Landesamt benötigte in Nordrhein-Westfalen jeder 13. Einwohner Pflege. Am Dienstag hatte bereits die Krankenkasse AOK eine Auswertung ihrer Versichertendaten veröffentlicht.

Unsere Quellen: