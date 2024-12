Nachbarschaftsnetzwerke und Pflegekräfte als Ausweg aus der Pflegekrise?

Mit noch mehr zu pflegenden Menschen sind auch Sorgen verbunden. Schon heute fehlen viele Pflegekräfte, in der Politik ist von einer Pflegekrise die Rede. Als eine mögliche Lösung sieht die AOK "Caring Communities" - Nachbarschaftsnetzwerke, in denen professionelle Pflegekräfte, Angehörige und Ehrenamtliche zusammenarbeiten, um Pflegebedürftige in ihrer gewohnten Umgebung zu unterstützen.

Eine Forsa-Umfrage im Auftrag der AOK macht Hoffnung, dass so etwas funktionieren könnte: 64 Prozent der sogenannten Babyboomer, die geburtenstarken Jahrgänge aus den 1950er und 1960er Jahren, gaben demnach an, sich grundsätzlich vorstellen zu können, ehrenamtliche Tätigkeiten zur Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen in organisierten Netzwerken zu übernehmen. 43 Prozent der Babyboomer engagieren sich bereits ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen, jeder Fünfte davon (22 Prozent) unterstützt heute schon alte, kranke, pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderung im Alltag.

Lösungen dringend gesucht

Allerdings werden auch die Babyboomer älter. Während sie in den nächsten Jahren möglicherweise noch helfen können, brauchen sie perspektivisch selbst Unterstützung. Deshalb werden in Deutschland dringend neue Pflegekonzepte benötigt. Die WDR -Wirtschaftsredakteurin Anne Schneider erklärt, dass die Zahl der Pflegebedürftigen weiter steigen werde, wenn viele Babyboomer in den nächsten zwei Jahrzehnten ein Alter erreichten, in dem sie nicht mehr allein zurechtkämen. " Diese Menschen alle in stationären Pflegeheimen zu betreuen, können wir uns schlicht nicht leisten ."

Außerdem wollten die meisten Menschen nicht freiwillig in ein Pflegeheim. " Sie kommen dorthin, weil es einfach nicht anders geht: Sie können sich nicht mehr selbst versorgen, die Kinder sind berufstätig und/oder müssen sich um die eigenen Kinder kümmern. Oft wohnen sie auch weiter weg ."

" Caring Communities machen doppelt Sinn"

Caring Communities, wie die AOK sie jetzt ins Spiel bringt und es sie in der Schweiz schon gibt, machten deshalb doppelt Sinn: " Sie ermöglichen es Menschen, die sich nicht mehr richtig selbst versorgen können, so lange wie möglich in einer gewohnten Umgebung zu bleiben. Außerdem sind sie auf jeden Fall günstiger, als alle Pflegebedürftigen 24/7 in einem Pflegeheim versorgen zu lassen ", sagt Schneider. Ein weiterer Vorteil: Wenn wirklich eine Mischung von Alt und Jung in den Communities gelinge, könnten die Generationen voneinander profitieren. " Studien belegen, dass Ältere kognitiv leistungsfähiger bleiben, wenn sie viel mit Jüngeren zu tun haben ."

Problematischer Einsatz von Beruhigungsmitteln

Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) untersucht im Pflegereport jährlich Entwicklungen in der Pflege in Deutschland, mit besonderem Fokus auf regionale Unterschiede. Die Grundlage der Auswertung sind anonymisierte Daten von AOK -Versicherten, die so standardisiert werden, dass Aussagen zu allen Versicherten in der Sozialen Pflegeversicherung getroffen werden können. Der Pflegereport 2023 hatte den problematischen Einsatz von Beruhigungsmitteln in der stationären Pflege thematisiert.

Über dieses Thema berichten wir am 10.12.2024 im WDR auch im Hörfunk.