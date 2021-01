Wurden Menschen mit Behinderung bei der Impfung vergessen?

Die Impfpriorisierung werfe die Frage auf, welches Bild die Gesellschaft von Menschen mit Behinderung hat, so Inklusionsaktivist Raul Krauthausen. "Ich hätte mir gewünscht, dass die Politik endlich begreift, dass ein Großteil der Menschen, die zur Hochrisikogruppe gehören, nicht in Intensivpflegeeinrichtungen leben, sondern zu Hause und dass sie auch dort Schutz benötigen."

Menschen mit Down-Syndrom zehnmal höheres Sterberisiko

Menschen mit Trisomie 21 oder geistiger Behinderung werden in der zweiten Gruppe geimpft, egal, ob sie zu Hause leben oder in einer Eingliederungshilfe. Denn für ihr Sterberisiko gibt es mittlerweile Studien. Menschen mit Down-Syndrom sterben demnach mit einer zehnmal höheren Wahrscheinlichkeit an einer Covid-19-Erkrankung als der Durchschnitt.

Damit liegen sie zwischen den über 70- und über 80-Jährigen. Auch hier wurden die Lebensumstände nicht bedacht. Wie bei Lily Zilske, die Trisomie 21 hat und im Kindergarten arbeitet. Dort würden es nicht alle Kinder schaffen, Abstand zu halten, erklärt sie. "Manche wollen einfach meine Nähe."

Land NRW prüft nun vorrangige Impfung von Menschen mit Down-Syndrom

Kann das Land NRW die Lebensumstände der Risikogruppen in seine Impfreihenfolge noch einbeziehen? Auf Westpol-Nachfrage gibt das NRW Gesundheitsministerium an, die Impfverordnung sei bindend. Es wolle aber prüfen, ob Menschen mit Trisomie 21, geistiger Behinderung und Demenz innerhalb ihrer Impfgruppe vorrangig geimpft werden können.