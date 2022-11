Landesregierung unterstützt Kommunen bei Flüchtlingsunterbringung

Flüchtlingshilfen - Zweifel, ob das reicht

Konkreter wurde es wieder bei der Hilfe zur Unterbringung der Flüchtlinge, die unter anderem aus der Ukraine nach NRW kommen. Hendrik Wüst versprach, dass die vom Bund zur Verfügung gestellten Hilfen in Höhe von zwei Milliarden Euro vom Land " eins zu eins an die Kommunen weitergegeben werden ". Weitere Mittel des Bundes gebe das Land dann zur Hälfte an die Kommunen, sodass diese weitere 500 Millionen Euro erhalten würden. Und der Ministerpräsident sicherte zu, dass das Land seine Plätze zur Unterbringung von Flüchtlingen bis Januar von 15.000 auf 30.000 verdoppeln wird. Mona Neubaur sagte: " Wir wollen niemanden ohne Obdach in NRW sehen."

Thomas Kufen (CDU), OB von Essen und Vorsitzender des Städtetages NRW, hatte zuvor einen Bedarf von 70.000 landeseigenen Unterbringungsplätzen ausgemacht. Entsprechend skeptisch zeigte er sich nach dem Spitzengespräch. Er lobte zwar " die Dynamik " der Verdopplung der Plätze, ist sich aber auch sicher, " 30.000 werden nicht ausreichen ", in den Jahren 2015 und 2016 habe das Land 80.000 Plätze zur Verfügung gestellt.

Was passiert mit dem ÖPNV?

Eigentlich stand auch das wichtige Thema des Nahverkehrs auf der Agenda des Spitzengesprächs. Aber es wurde vertagt, mit der Vereinbarung " kurzfristig ins Gespräch zu kommen ", wie Thomas Kufen erklärte. Er unterstrich den großen Finanzbedarf im ÖPNV und sagte unverhohlen, ein Ausbau sei nicht absehbar, ganz im Gegenteil, einige Kommunen müssten ihre Leistungen einschränken. Die zusätzlichen Gelder des Bundes, also die Erhöhung der Regionalisierungsmittel, dienten nur dazu, die gestiegenen Energiepreise abzufangen, ein Ausbau des ÖPNV sei damit nicht zu machen.

