Warten aufs Wohngeld: So soll die Auszahlung ab Januar in NRW klappen

Scharrenbach attackiert Bundesregierung

Kommunalministerin Ina Scharrenbach

Kritik wurde am Mittwoch erneut an der Arbeit der Bundesregierung laut. Kommunalministerin Scharrenbach beklagte, dass die Reform vom Bund beschlossen worden sei, die Länder und Kommunen nun aber mit der Umsetzung zurecht kommen müssten. So wird die Stadt Bielefeld die Zahl ihrer Mitarbeiter in der Wohngeldstelle von derzeit 15 auf rund 30 verdoppeln. Die Mehrkosten zahlt die Stadt.

Zudem beschwerte sich die CDU-Politikerin über die Ankündigung der Bundesregierung, dass die Anträge auch per Telefon oder Mail gestellt werden könnten. Diese Empfehlung sei " einfach unseriös ", weil immer ein schriftlicher oder Online-Antrag nötig sei. Der Bund sorge damit für " Wirrwarr " und mache " das Chaos perfekt ", so Scharrenbach.

