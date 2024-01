Gülle vor Gericht: Der Streit um Nitrat im Grundwasser geht weiter

Auch Bio-Bauern betroffen

Unterstützung bekam der Landwirt in dieser Woche von den Fraktionen der CDU und der Grünen im Landtag. "Sogar Biobauern, deren Felder in den als belastet ausgewiesenen Gebieten liegen, müssen nun 20 Prozent Dünger sparen, obwohl sie traditionell wenig düngen", klagt Norwich Rüsse von den Grünen, der selbst einen Biohof betreibt. Er fordert, den Düngeeinsatz künftig für jeden Betrieb gezielt festzulegen und zu kontrollieren. Was nötig ist, sollte auch erlaubt sein.

Schwarze Schafe ertappt

Tatsächlich sind es wohl vor allem die schwarzen Schafe, die für die hohe Nitratbelastung der Gewässer verantwortlich sind - allerdings nicht die auf vier Beinen, sondern die auf dicken Reifen. Im vergangenen Jahr wurden allein in der Emsregionen 90 Landwirte ertappt, die viel zu viel Gülle auf die Felder gekippt hatten. Unter denen müssten die sauber arbeitenden Landwirte leiden, sagt auch Sascha Müller-Kraenner von der Deutschen Umwelthilfe: "Es gibt natürlich ganz viele Landwirte, die korrekt düngen und auf diese Dinge achten. Es gibt auch viele Gegenden mit Massentierhaltung mit dramatischer Überdüngung, die dazu geführt hat, dass sogar Trinkwasserbrunnen geschlossen werden mussten."

Die schwarzen Schafe unter den Landwirten entdecken und die sauber arbeitenden Bauern unterstützen will auch die Landesregierung. Wie es aussieht, wäre es eine Regelung, mit der sowohl die meisten Bauern als auch die Umweltschützer leben könnten. Entscheiden muss es am Ende aber der Bund. Der hat sich bislang nicht geäußert.

