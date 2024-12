Abgeordnet - Wer sitzt eigentlich im NRW-Landtag? Christos Katzidis (CDU)

Geboren ist er in Düsseldorf. Seine Jugend hat er in Bonn verbracht. Dort ist auch sein heutiger Wahlkreis. Christos Katzidis möchte als "Arbeiterkind mit griechischen Wurzeln" ein Zeichen setzen, dass sich Leistung, Anstrengung und Disziplin in unserer Gesellschaft lohnen und man es auch ohne Abitur weit bringen kann.