Ermittler fordern weniger Datenschutz im Kampf gegen Attentate

Ermittler fordern mehr Befugnisse

Oliver Huth, Landesvorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

Oliver Huth vom Bund Deutscher Kriminalbeamter sieht durch solche Beispiele das Vertrauen der Bürger in die Arbeit der Sicherheitsbehörden gefährdet. "PeRiskoP" sei ein guter und wichtiger Ansatz, doch wenn die Ermittler eine Person im Fokus haben, sei man darauf angewiesen, dass die Person selbst die behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht entbindet. "Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Polizei direkten Zugriff auf Gesundheitsdaten bekommen kann" , so Huth. Man könne durch einen Verhaltenskodex verhindern, dass die Daten innerhalb der gesamten Polizei kursieren. Dies sei in anderen Deliktsfeldern, wie bei sexuellem Missbrauch an Kindern, auch gelungen.

Psychiater sehen Erfolg ihrer Arbeit gefährdet

Mazda Adli

Die Forderung, die Schweigepflicht zu lockern, sehen Mediziner kritisch. Mazda Adli, Psychiater am Berliner Fliedner Klinikum, warnt vor den Folgen: "Wir können davon ausgehen, dass Menschen sich erst dann öffnen, wenn sie einen Schutzraum vorfinden, bei dem garantiert ist, dass das, worüber sie sprechen, nicht weitergetragen wird." Adli sieht in den derzeitigen Debatten die Gefahr einer pauschalen Stigmatisierung. Im schlimmsten Fall würden Menschen mit psychischer Erkrankungen sich überhaupt keine Hilfe mehr holen, weil sie befürchten als Sicherheitsrisiko zu gelten, so Adli.

Opposition sieht Vorschläge kritisch