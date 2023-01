Kommentar: Der Eiertanz der Grünen um Lützerath

Führenden Grünen in Nordrhein-Westfalen geht es in diesen Stunden erkennbar schlecht. Sie sind innerlich zerrissen wie lange nicht und hadern mit der eignen Politik. Eigentlich ist Lützerath, als Chiffre für die Beendigung der Braunkohleförderung 2030, ein großer Erfolg, nach jahrzehntelangen, teils beinharten politischen Auseinandersetzungen in diesem Land. Mit den anderen Parteien, mit RWE und Gewerkschaft.

Jochen Trum, WDR Landespolitik

Warum nur will die Klimabewegung diesen Erfolg nicht sehen? Ausstieg vorgezogen, trotz Energiekrise, Millionen Tonnen Kohle bleiben im Boden, Kraftwerke schließen und Dörfer werden erhalten. Alle, eben bis auf Lützerath, den trostlosen Weiler am Rand des Kraters.

Schlussstein des Kohlezeitalters

Die Antwort lautet: Die Grünen haben es zum Teil selbst vermasselt. Sie haben geglaubt, der Kompromiss von Robert Habeck und Mona Neubaur mit RWE stehe für sich. Er sei so gut, das werde schon jeder verstehen.

Nein. Sie hätten Lützerath selbst zu einem Symbol machen müssen: Seht her, hier stehen wir, an historischer Stätte. Dies ist der Schlussstein des Kohlezeitalters, hier liegen die letzten Kubikmeter eines Kapitels in der Industriegeschichte dieses Landes. Haben sie aber nicht gemacht. Stattdessen haben sie den Aktivisten das Feld überlassen und deren Mechanismen unterschätzt - ausgerechnet die Grünen!