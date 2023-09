Weg frei für digitale Sitzungen in der Lokalpolitik

Digitale Ratssitzungen nur in Ausnahmefällen

Schon in der Corona-Pandemie hatte die Landesregierung die Gemeindeordnung so geändert, dass Ausschüsse in hybrider Form tagen dürfen - also teilweise vor Ort und teilweise am Bildschirm. Für Ratssitzungen, in denen dann die endgültigen Beschlüsse getroffen werden, gelten strengere Regeln. Sie dürfen nur in besonderen Ausnahmefällen digital stattfinden. Dazu zählen laut dem Ministerium Katastrophen, epidemische Lagen oder andere Notsituationen. An dieser Unterscheidung soll sich nichts ändern.

IT -Sicherheit und Datenschutz geprüft

Bevor die sechs Videokonferenzsysteme und Abstimmungstools eine Zulassung bekommen haben, wurden diese genauer überprüft. Dabei ging es laut dem Ministerium vor allem um die IT -Sicherheit und den Datenschutz. Die Kommunen müssten vor Ort nun noch die Voraussetzungen schaffen, um die Programme zu nutzen. Eine offizielle Handreichung helfe dabei.

Schon vor zwei Jahren wurde ein Modellprojekt für digitale und hybride Gremiensitzungen in NRW gestartet. Mit dabei waren unter anderem die Städte Bielefeld und Solingen sowie Kommunen wie Greven, Lünen und Rommerskirchen.