NRW-Versammlungsgesetz wird juristisch überprüft

Vorwurf: Einschränkung der Versammlungsfreiheit

Das seit einem Jahr gültige Gesetz schrecke Menschen davon ab, ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit auszuüben, so der Vorwurf. Besonders betroffen sei die Klimabewegung. Die GFF will erreichen, dass das Gericht solche Vorschriften für nichtig erklärt. Per Eilantrag sollen einige Normen zudem bereits vorläufig außer Kraft gesetzt werden. Wann darüber entschieden werde, sei noch nicht absehbar, sagte der Gerichtssprecher.

Machen sich Demonstranten unabsichtlich strafbar?