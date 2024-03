Verkehrsunfallbilanz: Mehr Tote, noch mehr Raser

Die schlechte Nachricht vorweg: Die Zahl der Unfälle im Straßenverkehr hat zugenommen. Rund 640.000 Verkehrsunfälle registrierte die Polizei auf NRW-Straßen 2023 - das sind 4,5 Prozent mehr als im Jahr davor. 450 Menschen starben dabei - in etwa genauso viele wie 2022 mit 452 Verkehrstoten. Die aktuellen Zahlen für das vergangene Jahr stellte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag in Düsseldorf vor.

Ungewöhnlich war der Auftakt der Pressekonferenz im Innenministerium: Minister Reul ließ die Journalisten zunächst einen kleinen Film schauen, in dem Angehörige von Menschen, die im Verkehr ihr Leben gelassen haben, bewegende Statements abgaben.

Wie zum Beispiel die Mutter, deren Leben seit dem Tag, als ihre 14-jährige Tochter überfahren wurde, " nur noch schwarz und weiß " sei. Oder der Mann, dessen Schwager starb, " weil ein anderer vom Handy abgelenkt war" . Es sei wichtig, "die Menschen, die trauern, hinter den Zahlen " zu sehen, erklärte Reul

Mehr getötete Fußgänger

Besonders bedrückend erscheint die gestiegene Zahl der getöteten Fußgänger: 101 Menschen starben, fast doppelt so viele, wie im Vorjahr, wo 65 im Straßenverkehr ums Leben kamen. 7.517 Fußgänger wurden verletzt - 453 mehr als im Vorjahr.

Risiko E-Scooter

Allerdings hätten 41 Prozent der Getöteten den Unfall selbst verursacht, so die Statistik. Mehr als die Hälfte der Todesopfer waren älter als 65 Jahre. Die allermeisten seien auf die Straße gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten oder seien bei Rot gegangen.

Anstieg bei E-Scooter-Unfällen

Der zweite eklatante Anstieg bei den Unfallzahlen betrifft die E-Scooter: 2.115 Menschen verunglückten 2023 mit Elektrorollern, 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor - und über 600 Prozent mehr als noch im Jahr 2020. Vier Menschen starben sogar bei E-Scooter-Unfällen.