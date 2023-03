Verkehrsministerkonferenz ohne Verkehrsminister

Welche Themen sind noch wichtig?

Weitere geplante Themen: Finanzielle Hilfen für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Wegen der stark gestiegenen Preise für Diesel und Strom wären Verkehrsbetriebe gezwungen, die Fahrpläne für Bus und Bahn zu reduzieren - wenn sie keine Hilfe vom Staat bekommen.

Schon im vergangenen Jahr hatte das Land NRW im Rahmen des "ÖPNV-Rettungsschirms" Zuschüsse gewährt. Am Mittwoch gab das Ministerium bekannt, dass für 2023 weitere 200 Millionen Euro bereitgestellt würden.

"Hauptthema Deutschlandticket": NRW-Verkehrsminister Krischer

Auch über eine Reform der Passagierkontrollen an den Flughäfen und über mehr Tempo-30-Zonen in den Kommunen will die Ministerrunde diskutieren. Bei den Sicherheitskontrollen haben die Länder dem Bund vorgeschlagen, die Zuständigkeit dafür von der Bundespolizei auf die Flughäfen zu übertragen. Sie müssen dann selber das Personal stellen. "Stundenlange Wartezeiten und verpasste Flüge sollten dann hoffentlich nicht mehr auftreten", sagt Krischer.

Beim Thema Tempo-30-Zonen in Städten und Ortschaften will der Verkehrsminister mehr Handlunsgfreiheit für Kommunen, der Bund solle das nicht vorschreiben. "Vor Ort weiß man selber am besten, wo Unfallschwerpunkte sind, wo man Kinder schützen muss."