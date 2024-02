NRW investiert 220 Millionen in marode Straßen und Brücken

220 Millionen Euro will die Landesregierung in diesem Jahr für die Sanierung von Straßen und Brücken ausgeben. Dies kündigte Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Montag an und sprach von Rekordinvestitionen. Für 2023 hatte die Zahl bei 213 Millionen gelegen.

Nicht alles wird 2024 fertig

NRW-Verkehrs- und Umweltminister Oliver Krischer (Grüne)

Das Landesstraßenerhaltungsprogramm 2024 umfasst 151 größere Einzelmaßnahmen, die aber längst nicht alle in diesem Jahr fertig werden. Für den Erhalt von Bundesstraßen meldete NRW beim Bund laut Krischer zusätzlich einen Mittelbedarf von 148 Millionen Euro an. Der NRW-Minister forderte Klarheit von Bundesverkehrsminister Volker Wissing ( FDP ) über die vom Bund verantworteten Sanierungsprojekte.

Zusätzlich sollen laut Landesregierung in diesem Jahr weitere rund 23 Millionen Euro in die Sanierung von Radwegen an Landesstraßen in NRW fließen.