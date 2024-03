Wie könnte man den Förderbedarf von Schülern besser ermitteln?

Rund 148.000 Schülerinnen und Schüler in NRW haben einen sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf. Sie brauchen also neben oder beim regulären Unterricht zusätzliche Unterstützung. Etwas weniger als die Hälfte (44,6 Prozent) dieser Kinder und Jugendlichen besucht eine Regelschule, wird also gemeinsam mit Kindern ohne Förderbedarf unterrichtet. Die Mehrheit der Betroffenen geht aber immer noch auf eine Förderschule.

Kritik am Verfahren

Schon seit Jahren steigt der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit einem festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf, inzwischen liegt er bei 7,8 Prozent aller Schüler in NRW. Und diese Zahl erfasse längst noch nicht alle Kinder, die eigentlich Unterstützung benötigten, klagen Lehrer immer wieder.