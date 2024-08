VdK-NRW fordert Zeitenwende für den Sozialstaat

Der VdK -Landesverband NRW will eine Reform des Sozialstaats. In einer Pressekonferenz in Düsseldorf forderte der Verband eine Reform der Pflegeversicherung, eine Kindergrundsicherung und eine Lösung für Altersarmut.

Altersarmut droht

Große Sorgen bereitet dem VdK die Altersarmut, denn um sich eine Rente auf Höhe der Grundsicherung zu sichern, muss ein Arbeitnehmer aktuell Vollzeit arbeiten und einen Stundenlohn von 14,56 Euro verdienen. Der derzeitige Mindestlohn liegt allerdings bei 12,41 Euro. Anfang 2025 wird dieser auf 12,82 Euro steigen - immer noch weit entfernt von den 15 Euro, die Bundeskanzler Scholz fordert. Und auch vom Mindestlohn für eine ausreichende Rente.