Neuer Zuschlag für Polizei-Stoffmasken von van Laack

Nun also doch: Das Mönchengladbacher Mode-Unternehmen van Laack erhält nach Firmenangaben den Zuschlag für 1,25 Millionen Polizei-Stoffmasken. Das meldet am Freitag die Deutsche Presse-Agentur und beruft sich auf van Laack-Chef Christian von Daniels.

Diesmal bekommt die Polizei die Masken zu einem deutlich geringeren Preis als beim ersten Versuch der Auftragsvergabe im Jahr 2020: Statt 1,30 Euro pro Stück gibt es jetzt nur noch 0,49 Euro. Macht in Summe statt der ursprünglich vereinbarten 1,6256 Millionen Euro nun also rund 613.000 Euro. Immerhin, der Auftrag kam diesmal nach einer rechtmäßigen Ausschreibung zustande. Aber es bleiben dennoch viele Fragen.

SPD: "Auftragsvergabe aus Schadensbegrenzung?"

Einige davon formuliert die SPD -Opposition in einer an die Landesregierung gerichteten "Kleinen Anfrage", die dem WDR vorliegt. Die beiden Abgeordneten Christian Dahm und Sven Wolf wollen wissen, welche Unternehmen sich mit welchen Angeboten neben van Laack an der Ausschreibung beteiligt haben. Und sie stellen die möglicherweise entscheidende Frage: "Wie hoch wäre die Schadensersatz-Summe gewesen, die die Firma van Laack im Falle einer Nicht-Beauftragung hätte geltend machen können?"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Denn im November 2020 hatte die Landesregierung bereits 1,25 Millionen Stoffmasken für die Polizei bei van Laack geordert und im Dezember auch erhalten. All das ohne Ausschreibungsverfahren. Wie im Mai 2020, als van Laack einen Auftrag für Schutzausrüstung vom Land NRW erhalten hatte. Damals, mitten in der ersten Pandemiewelle, wurde dies mit der besonderen Eilbedürftigkeit begründet. Das war in der ersten Phase der Pandemie rechtlich unbestritten.

Jedoch nicht so im November 2020. Ein Mitbewerber beschwerte sich und das Land wollte daraufhin den Stoffmasken-Auftrag an van Laack rückabwickeln. Um dann im März 2021 den Auftrag für die bereits gelieferten Stoffmasken auszuschreiben. Den Zuschlag dafür hat nun wenig überraschend van Laack erhalten.