Van Laack-Deal: Behörde prüft Auftrag des Landes

Zehn Millionen Schutzkittel

Neben den Masken geht es auch um eine Bestellung über zehn Millionen Schutzkittel, die van Laack geliefert hat. Wert: mehr als 45 Millionen Euro. In mehreren Uni-Kliniken liegen die Teile aber nun ungenutzt im Lager.

So bestätigte die Uni-Klinik Essen am Dienstag, dass sie rund 40.000 Schutzkittel ausgemustert hat, weil sie " beim Anziehen schnell reißen " würden. Das Magazin "Capital" zitiert eine Van-Laack-Sprecherin mit den Worten: " Selbstverständlich erhalten unsere Kunden ausschließlich Lieferungen, die den Anforderungen und Kriterien der Bestellungen entsprechen ."

Auch in anderen Kliniken kommen die Kittel von van Laack zurzeit nicht zur Anwendung. So teilte die Uni-Klinik Münster mit, dass die dort angekommenen 28.800 Teile noch nicht die standardmäßige hauseigene Prüfung vollzogen haben - und daher noch im Lager sind. Auch bei der Uni-Klinik Düsseldorf sind die Kittel noch nicht ausgepackt. Man habe noch genug Vorräte und sie neuen Pakete noch nicht angebrochen, heißt es.

SPD und Grüne wollen Antworten

Am Mittwoch wird das Thema erneut im Landtag diskutiert. Dann will die SPD von der Staatskanzlei wissen, welche Produkte der van Laack-Chef dem Ministerpräsidenten in einem Telefonat angeboten hatte und ob Laschet ihm Zusagen für weitere Aufträge gegeben hat. In diesem Zusammenhang wird auf Medienberichte verwiesen, wonach der van Laack-Konkurrent Seidensticker aus Bielefeld ebenfalls Hilfe bei der Ausstattung mit Schutzausrüstung angeboten und keine Antwort bekommen habe. Die Grünen wollen wissen, welche Firmen Laschet noch kontaktiert hat.