NRW bringt sich als Urlaubsland ins Gespräch

Die NRW-Touristikgebiete konkurrieren also wieder mit beliebten Reisezielen in ganz Europa. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Beschränkungen in Spanien sind deutsche Urlauber am Montag wieder nach Mallorca gereist. Eine erste Maschine aus Düsseldorf mit 165 Urlaubern an Bord landete am Vormittag nach Flughafenangaben in Palma de Mallorca.