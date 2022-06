Uniklinik-Streik: Land trägt Mehrkosten des Entlastungstarifvertrags Pflege

Laumann spricht zu Streikenden

Beim Ziel und in der Sache ist man sich also einig, nur beim formalen Weg dorthin gibt es unterschiedliche Pfade. Entscheidend ist jedoch das Signal an die Tarifpartner, dass " niemand im Regen " stehen gelassen wird, wie es Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) formulierte, als er am Donnerstag zu Demonstrierenden vor dem Düsseldorfer Landtag sprach.