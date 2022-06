Wir erleben gerade aus vielen Gründen sehr besondere Tarifverhandlungen. Da ist einmal die Tatsache, dass es nicht ums Gehalt geht. Nein, es geht um Entlastung. Also unter anderem darum, dass mehr Menschen sich um den einzelnen Patienten oder die einzelne Patientin kümmern. Kurzum: Gestreikt wird für Arbeitsbedingungen, die einer guten Versorgung angemessen sind.

Schwarz-Grün muss genau hinschauen

Dann geht es um tarifrechtliche Feinheiten und Landesgesetzgebung. Es ist ein Novum, dass erst ein Gesetz geändert werden muss, damit überhaupt ein Tarifvertrag möglich ist. Und diese Tarifverhandlungen sind auch politisch. Eine neue Landesregierung ist im Amt. Die SPD-Opposition und die Gewerkschaft Verdi beäugen sie kritisch. Ihr Verdacht: Schwarz-Grün stehe nicht für die schlechter bezahlten Leistungsträger der Gesellschaft ein. Also für die Paketboten, die Kita-Angestellte und eben für das Personal in den Kliniken - ob Uni oder nicht. CDU und Grüne, dass seien die Parteien der Wohlhabenden, sagt SPD-Chef Thomas Kutschaty inzwischen in jedes Mikrofon.