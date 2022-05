Vorschlag für Verhandlungen an Uniklinken - Streiks gehen aber weiter

Verdi fordert nicht mehr Geld, sondern einen zusätzlichen Tarifvertrag, in dem zum Beispiel konkrete Personalzahlen für Pflegekräfte auf Stationen festgeschrieben werden. Da es bislang nicht dazu gekommen ist, wird an den Unikliniken gestreikt. NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) und die ebenfalls zuständige Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) haben am Dienstag (10.05.2022) einen Lösungsvorschlag präsentiert und auf die Schwierigkeiten hingewiesen.

Andere Bundesländer erlauben keine Verhandlungen

Denn der geforderte Tarifvertrag kann nicht so einfach umgesetzt werden - auch wenn die Landesregierung dem angeblich wohlwollend gegenübersteht. NRW ist Teil der "Tarifgemeinschaft deutscher Länder", in der fast alle Bundesländer gemeinsam über Tariffragen entscheiden. Laut Laumann habe NRW in dieser Runde beantragt, für die sechs Unikliniken im Land über einen zusätzlichen Tarifvertrag zu verhandeln - quasi als Zusatz zu den bestehenden Tarifverträgen, in denen es unter anderem ums Geld geht. Dieser Wunsch wurde laut Laumann aber von allen anderen Ländern abgelehnt, egal welche Partei dort regiert.