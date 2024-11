Die neue Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkriminalität in Nordrhein-Westfalen hat in ihrem ersten Jahr rund 100 Verfahren bearbeitet. NRW sei mit dieser zentralen Ermittlungseinheit "bundesweit Vorreiter" , sagte NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) am Freitag in Düsseldorf.

Die Delikte reichten von krimineller Abfallentsorgung bis hin zu illegalem Welpenhandel, sagte Oberstaatsanwältin Britta Affeldt, die mit sechs Staatsanwälten und weiteren Mitarbeitern die Fälle bearbeitet. Die Zentralstelle ist bei der Dortmunder Staatsanwaltschaft angesiedelt.