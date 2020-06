Kommentar: Tönnies ist ein erschreckendes Beispiel

Schon in normalen Zeiten wäre es schlimm genug, was wir derzeit so alles über die Arbeits-und Wohnverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischindustrie erfahren. In diesen Corona-Zeiten bekommen diese Missstände eine besondere Dimension.

Denn jetzt zeigt sich: So wie Schlachthöfe hierzulande produzieren und wie sie geführt werden, sind sie besonders anfällig für eine massenhafte Virusverbreitung. Und nicht nur das. Schlimmer noch: Auch die Eindämmung der Infektion ist in den herrschenden Strukturen der Fleischindustrie extrem schwierig.