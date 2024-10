Mehr Kreativität und mehr Umsatz

Unter den Teilnehmern der Studie war auch das Steuerberaterbüro Urban und Göbel in Schönaich bei Stuttgart. Bei der Vorstellung der Studie am Freitag in Düsseldorf berichtete Harald Urban über die Erfahrungen seines 16-köpfigen Teams mit der Vier-Tage-Woche. Der Leistungsdruck auf seine Mitarbeiter sei seit der Pandemie so enorm gestiegen, dass es jetzt an der Zeit für eine "Burnout-Prophylaxe" gewesen sei. 32 Stunden wird seitdem in dem Büro nur noch gearbeitet, bei vollem Lohnausgleich.

Mit dem Ergebnis seien alle zufrieden, so Urban: Die Eigeninitiative der Mitarbeiter sei deutlich gestiegen, heute kämen von ihnen Impulse, die zuvor nur von der Geschäftsleitung ausgingen. Beim Umgang mit digitalen Tools wie ChatGPT seien die Mitarbeiter höchst kreativ geworden. Und: In der Testzeit von sechs Monaten sei der Umsatz der Firma gestiegen.

Deutsche arbeiten mit am wenigsten

Über den Sinn der Vier-Tage-Woche herrscht bei Arbeitgebern aber keineswegs Einheit: Sie sei zwar "ein verlockendes Modell" , sagt Steffen Kampeter, Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), auf WDR-Anfrage. Wohlstand und das hohe Niveau der sozialen Sicherung in Deutschland ließen sich damit aber nicht halten.

Im internationalen Vergleich arbeiteten die Deutschen über das Jahr gerechnet schon heute mit am wenigsten. " Wer noch weniger arbeiten will, muss die Produktivität erheblich steigern – also in kürzerer Zeit mehr leisten. Das ist uns in den zurückliegenden Jahren nicht gelungen."

BDA: " Studie nicht repräsentativ"

"Produktivität steigern"

Die neue Studie hält Kampeter zudem für nicht repräsentativ für die deutsche Wirtschaft: Sie basiere nur auf einer kleinen Zahl von Unternehmen. "Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, haben sich bewusst gegen eine Teilnahme an dem Versuch entschieden." Sie wüssten, dass es " Produktivitätsreserven in diesen Größen" nicht gebe.

" Letztlich wäre eine Vier-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich nur eine massive Lohnsteigerung, die sich die allermeisten Unternehmen nicht leisten könne", sagt der BDA-Chef, und schlägt vor, statt dessen über flexible Arbeitszeiten zu reden: " Da, wo es passt, Montag bis Donnerstag mal mehr arbeiten und Freitag frei – das sollte möglich sein, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber das vereinbaren."

CDU-Fraktion ist skeptisch

Auch in der Landesregierung herrschen sehr unterschiedliche Ansichten. Aus der CDU-Fraktion ist Skepsis zu hören. Zwar könnten sich Vorteile wie eine bessere Work-Life-Balance und eine gesteigerte Attraktivität für Arbeitnehmer ergeben, sagt Marco Schmitz, arbeitspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. In Branchen mit Fachkräftemangel oder in Berufen mit hoher Präsenzpflicht wäre die Umsetzung aber schwierig.

Der Druck könnte steigen, meint Schmitz: " Weniger Arbeitskräfte stünden für dieselbe Menge an Aufgaben zur Verfügung." Stattdessen sollte es mehr Anreize für Rentner geben, länger im Berufsleben zu bleiben.