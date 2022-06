"Lex Unikliniken" soll Lösung bei Streiks bringen

Um den Arbeitskampf an sechs Universitätskliniken in NRW beizulegen, schlägt die Landesregierung eine Änderung des Hochschulgesetzes vor. Ziel sei es, den Universitätskliniken den Austritt aus dem Arbeitgeberverband des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, "damit sie eigenständige Tarifverhandlungen führen können" , teilten Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Donnerstag in Düsseldorf mit.