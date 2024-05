Studie zu Anstieg von Gewaltopfern unter Kindern

Insgesamt waren Jungen mit 13.885 Opferfällen etwas häufiger betroffen als Mädchen mit 12.552 Fällen. Straftaten von Kindern und Jugendlichen haben laut Statistik im vergangenen Jahr in NRW um 10,8 Prozent auf 95.300 Fälle zugenommen.

Studie soll Handlungsempfehlungen erarbeiten