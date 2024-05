So sicher sind die NRW-Parteien vor Cyber-Angriffen

Ende März sensibilisierte der Verfassungsschutz die Fraktionen nach dpa -Informationen in einem Brief. Hintergrund waren gefälschte CDU -E-Mails. Der Vorgang war von einem IT -Sicherheitsunternehmen öffentlich gemacht worden.

" Insgesamt zielt die Kampagne auf die Etablierung von langfristigen Zugängen zu den Netzwerken der Ziele ab, um Daten ausleiten zu können ", so der Verfassungsschutz. Er empfahl den Fraktionen, ihre sogenannten Log-Daten zur Sicherheit mit den diversen Absendern der Phishing-E-Mails abzugleichen.

NRW Parteien treffen Maßnahmen

Auf Anfrage des WDR , wie sich die Parteien in NRW vor solchen Hackerangriffen schützen wollen, antwortet die CDU, dass sie viel unternehme, um sich auf solche Bedrohungen vorzubereiten. Sie folgt den Empfehlungen des BSI und ergreift Maßnahmen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, Firewall und Datenverschlüsselung. " Außerdem sensibilisieren wir unsere Mitarbeiter regelmäßig für das Thema Cyber-Sicherheit. ”, heißt es im Statement.