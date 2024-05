NRW hat wieder einen Digitalbeauftragten

Digitale Sicherheit steht inzwischen für Behörden und viele Unternehmen auf der Prioritätenliste ganz weit oben. Daher haben auch die meisten Bundesländer längst Digitalbeauftragte in ihrer Regierung - viele haben sogar ein eigenes Digitalministerium. NRW hinkte da bislang hinterher. Jetzt wird diese Lücke zumindest teilweise geschlossen.

Neuer CIO: Staatssekretär Daniel Sieveke

Am Dienstag beschloss das Kabinett, den Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, Daniel Sieveke, zum neuen " Beauftragten für Informationstechnik " zu machen. Er bekleidet damit die bislang unbesetzte Stelle des "Chief Information Officer" (CIO) und soll zuständig sein für Informationstechnik, strategische Steuerung und IT-Sicherheit.

Stelle seit einem halben Jahr unbesetzt

Im November war der bis dato amtierende CIO Andreas Meyer-Falcke in den Ruhestand gegangen - seitdem war die Stelle unbesetzt. Dass NRW seitdem ganz ohne Digitalbeauftragten war, galt unter Experten als mindestens fahrlässig - gerade im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz und häufiger werdenden Hackerangriffen.