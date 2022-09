Wegen Russland-Reise: Strafanzeige gegen Christian Blex

Sven Wolf (SPD)

Christian Blex war in der vergangenen Woche nach Russland gereist, um von dort aus in den russisch kontrollierten Donbas zu Reisen. Er wolle sich ein eigenes Bild von der Lage im ukrainischen Kriegsgebiet machen. Damit zog Blex den Unmut der eigenen Partei auf sich. Die AfD-Landesfraktion warf den Warendorfer am Dienstag aus der Fraktion, ein Parteiausschlussverfahren steht zusätzlich im Raum.

Blex genießt Immunität

Inwiefern die Strafanzeige Blex Ärger bereiten könne, ist offen. Er hat als Abgeordneter des Landtags Immunität, die aufgehoben werden müsste. Dazu müsste die Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht haben, dass bei der Reise rechtliche Regelungen umgangen wurden.

Laut eigener Aussage hat Blex sein Visum von der Russischen Föderation auf offiziellem Wege erhalten. In einer Stellungnahme an die Fraktion verweist er auf die Einladung einer russischen Nichregierungsorganisation. Auch habe er die Reise selber bezahlt.