Blex droht wegen Russland-Reise Ausschluss aus AfD-Fraktion

Nach einer scharf kritisierten Russland-Reise droht dem nordrhein-westfälischen AfD -Landtagsabgeordneten Christian Blex der Rauswurf aus der Fraktion. Neun von zwölf AfD-Abgeordneten hätten einen Antrag auf Ausschluss von Blex aus der Landtagsfraktion beantragt, sagte Landespartei- und Fraktionschef Martin Vincentz am Donnerstag. Über den Antrag werde die Fraktion bei ihrer Sitzung am kommenden Dienstag beraten. Für den Ausschluss eines Mitglieds aus der AfD-Fraktion ist laut Geschäftsordnung eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. Diese wäre mit den neun Parlamentariern erreicht.

Erst nach einer persönlichen Anhörung am Dienstag könne die Fraktion entscheiden, " wie wir weiter mit Herrn Blex verfahren ", sagte Vincentz. " Das Verhalten ist so oder so sanktionswürdig. " Ob es tatsächlich zum Ausschluss komme, könne erst die Anhörung ergeben. Möglich wären " auch andere Maßnahmen ". Die Fraktion wolle von Blex auch wissen, wer die umstrittene Russland-Reise geplant und finanziert habe, sagte Vincentz. " Mit uns war es nicht abgesprochen. "