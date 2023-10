Lindner erteilt (auch NRW) Absagen

Immer, wenn Christian Lindner sich im Landtag blicken lässt, dann ist das für ihn auch eine Rückkehr in heimische Gefilde. Hier war er einst jüngster Abgeordneter, von hier aus organisierte er auch von 2013 an die Rückkehr der Freidemokraten in den Bundestag. Wichtige Botschaften setzt der 44-Jährige daher gerne in seiner Heimat, meist nach Treffen mit der Landtagsfraktion.

Lindner kontert SPD und Grünen

So auch am Dienstag: " Wir müssen jetzt lernen, den Appetit nach zusätzlichen Staatsausgaben jetzt zu zügeln ", sagt der Bundesfinanzminister vor Journalistinnen und Journalisten. Die Schuldenbremse sei deshalb eine Erinnerung, dass man mit dem Geld der Bürger und Bürgerinnen auskommen müsse, so Lindner weiter.

Er erteilte deshalb einer Aufweichung der Ausgabenbremse eine Absage - und damit auch seinen beiden Koalitionspartnern in Berlin. Die Grünen hadern schon länger mit der "Schwarzen Null" - zuletzt sogar die NRW-Fraktionschefin Verena Schäffer. Sie sagte auf der großen Sozialdemo, dass ihr die " soziale Infrastruktur wichtiger ist als die Schwarze Null auf Bundesebene ". Auch SPD-Chefin Saskia Esken forderte jetzt eine Debatte, das Verbot für neue Staatsschulden aufzuheben.

Grundsätzliche Absage an neue Schulden