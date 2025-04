Schulschwänzen nimmt in NRW zu

Gründe für Schulverweigerung vielfältig

Rund um die Ferien kommt es wieder vor, dass Familien die Ferienzeiten verlängern wollen, um vielleicht ein bisschen bei den Urlaubskosten zu sparen. Das kann allerdings richtig teuer werden. Im Regierungsbezirk Münster wurden im vergangenen Jahr im Schnitt 293 Euro an Bußgeld fällig. Möglich sind sogar bis zu 1.000 Euro pro handelnder Person.

Gründe für Schulverweigerung lägen aber auch häufig im sozialen Umfeld der betroffenen Schülerinnen und Schüler, räumt das NRW -Schulministerium ein. Das sei ein ernstzunehmendes Thema. Gründe können Schulangst oder andere psychische Probleme sein. Dennoch überlässt das Land diese Fälle den Schulen und erfasst keine eigenen Daten dazu.

Lange Leidensgeschichte für Schulabbrecher

Dabei sind die Folgen für die betroffenen Jugendlichen dramatisch. Dem Schwänzen folgt oft der Schulabbruch. So wie bei Lara Neu aus Gelsenkirchen. Als Kind war sie schüchtern und immer wieder Opfer von Mobbing. "Ich wurde beleidigt, geschlagen, getreten “, erzählt Lara dem WDR. Aus Angst fing sie an zu schwänzen. Ihren Eltern erzählte sie nichts, die Schulen reagierte nicht. Eine Abwärtsspirale begann. Lara bekam psychische Probleme, musste in Therapie und brach die Schule ab.

Zu wenig Hilfsangebote

Erst der Förderkorb, ein Projekt der Katholischen Jugendsozialarbeit Gelsenkirchen, konnte Lara auffangen. Hier bekam sie einen geregelten Tagesablauf und die Möglichkeit den Hauptschulabschluss zu machen. Doch es gäbe viel zu wenige Plätze für betroffene Jugendliche, kritisiert Förderkorb-Leiter Holger Ott. Er fordert dauerhaft mehr Geld und Personal für solche Projekte.

Lara hatte Glück und bekam eine zweite Chance. Vom Förderkorb ging sie an ein Berufskolleg in Bochum. Im kommenden Jahr will sie das Fachabitur machen, um danach soziale Arbeit zu studieren. Später wolle sie Jugendlichen mit psychischen Problemen helfen. Denn Lara weiß, was es bedeutet, die Schule zu schwänzen und ohne Abschluss abzugehen.