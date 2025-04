Ein Hauch von Wiederauferstehung

Viele Skeptiker urteilten schon früh über diese Regierung, sie sei vor Beginn schon gescheitert. Und auch aus den westlichen Gebieten des Landes klingen die Jubel-Rufe eher protestantisch nüchtern. So auch die des CDU -Landesfürsten Hendrik Wüst. Dieser stellt am Donnerstag in Düsseldorf fest, dass nicht alle Schritte hin zu erwarteten Strukturreformen in Staat und Wirtschaft zu Papier gebracht wurden.

Doch umgehend und barmherzig spendete er Trost, denn der Vertrag biete " zahlreiche Möglichkeiten " an " ganz vielen Stellen ", damit Deutschland die " notwendigen Veränderungen bekommen kann ". Ja, Hosianna!

Aber auch wenn es in diesen Tagen oft so klingt: 144 Seiten Koalitionsvertrag sind nicht die 10 Gebote und schon gar kein göttliches Schicksal, dass am Ende die größten Befürchtungen eintreten werden. Gesetze müssen erstmal geschrieben und diskutiert werden.