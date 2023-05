Sven Wolf will SPD-Fraktion im Landtag führen

Wolf ist Jurist und gehört dem Landtag seit 2010 an. "Ich will den Menschen durch unsere Arbeit zeigen, dass wir Lösungen für die Probleme unserer Zeit haben" , sagte der Innenpolitik-Experte dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Vorabbericht) zu seiner Kandidatur. Wolf betonte in einem Brief an die Fraktionsmitglieder, der dem Blatt vorliegt, er wünsche sich einen Wettbewerb um den Fraktionsvorsitz. Am 23. Mai soll die Fraktion entscheiden.

Ringen um Kutschaty-Nachfolge

Der bisherige Landespartei- und Fraktionschef Thomas Kutschaty hatte im März seinen Rückzug angekündigt. Auslöser war das Scheitern seines Personalvorschlags für das Amt der Generalsekretärin. Parteiintern hatte sich in den Wochen und Monaten zuvor die Kritik an Kutschaty gehäuft. Die SPD leckt immer noch ihre Wunden nach ihrer schweren Niederlage bei der Landtagswahl im Mai 2022.

Die neue Landesspitze soll erst bei einem Parteitag im August gewählt werden. Mögliche Kandidatinnen und Kandidaten sollen spätestens Ende Juni feststehen.