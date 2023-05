SPD trifft sich zu Parteikonvent in Münster

Spitzen-Personal aus Stadt, Land, Bund

"Es kommt darauf an, dass wir mit allen Ebenen zusammenkommen, uns unterhaken und nach vorne gucken." Bärbel Bas, SPD, Bundestagspräsidentin

Abgeordnete aus Bund und Land, Vertreter aus den Bezirken und Stadtoberhäupter diskutierten vier Stunden lang hinter verschlossenen Türen über die Frage, wofür die SPD in Zukunft stehen und wie ihre Wählerschaft aussehen soll. Input gab es von Vertretern des Deutschen Städtetags, des DGB und der IHK .

Kommunalpolitik stärker einbinden

In Zukunft sollen die SPD-Bürgermeister und Oberbürgermeister größeren Einfluss auf die Ausrichtung der Partei haben. " Wir haben viele sehr erfolgreiche Kommunalpolitiker, die nah dran sind an den Problemen der Menschen vor Ort. Die müssen stärker in die Verantwortung für die Partei ", sagte Svenja Schulze, Bundestagsabgeordnete für Münster und Bundesumweltministerin dem WDR .

Pressekonferenz auf dem SPD-Parteikonvent in Münster mit Marc Herther, Frank Meyer, Sarah Philipp und Achim Post.

Gemeint ist unter anderem der Krefelder Oberbürgermeister Frank Meyer. " Auf dem Kirmesplatz oder beim Schützenverein hören wir die Probleme und Meinungen der Menschen ungefiltert ", sagte Meyer nach der Veranstaltung.

Personalfrage schwingt mit

Wer die SPD in Zukunft führen soll, war nur am Rande Thema. Kutschaty hatte neben dem Landes- auch den Fraktionsvorsitz abgegeben, Ende Mai will die Fraktion einen neuen Vorstand wählen. Klar ist, dass es keine Doppelspitze geben wird.