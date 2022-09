So reagiert NRW auf das neue Entlastungspaket

Thomas Kutschaty, SPD-Fraktionsvorsitzender in NRW, lobte dagegen das Entlastungspaket, das SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag vorgestellt hatte, als " gute Nachricht für die Menschen" . Die Entlastungen in Höhe von 65 Milliarden Euro würden " unmittelbar bei den Menschen ankommen ", die angesichts der hohen Preissteigerungen besonders unter Druck stünden.

SPD: Menschen in Wohnwagen

" Die Ampel-Koalition hilft und entlastet ", schwärmte Kutschaty regelrecht in seinem Statement von Sonntag. " Niemand wird in dieser Zeit allein gelassen ", sagte der SPD-Politiker. Um dann die Keule gegen die NRW-Landesregierung zu schwingen, in deren Opposition sich seine Partei befindet: Das Entlastungspaket zeige: " Es macht einen Unterschied, wer regiert." Während Schwarz-Grün " die Hoffnungen der Menschen auf substanzielle Entlastungen durch das Land enttäuscht, arbeiten die Ampel-Parteien seit Wochen mit Hochdruck an einer gemeinsamen Lösung."