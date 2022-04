NRW-SPD: Schulen sollen "kritische Infrastruktur" werden

Mit ihm als Ministerpräsident werde Bildung in Nordrhein-Westfalen wieder "Chefsache", betonte SPD -Spitzenkandidat Thomas Kutschaty am Mittwoch direkt zu Beginn der Vorstellung des 10-Punkte-Plans zur Bildungspolitik seiner Partei. Es habe im Land " selten so viel Chaos, so wenig Führung im Bildungswesen" gegeben wie in den vergangenen fünf Jahren unter der schwarz-gelben Landesregierung. Der Wahlkampf könnte deutlicher nicht hervortreten.

Schulen sollen "kritische Infrastruktur" werden

SPD-Bildungspolitiker Jochen Ott

Was will die SPD konkret anders machen? Ein Punkt auf der Liste ist, die Schulen zur sogenannten " kritischen Infrastruktur“ zu erklären, sagte SPD-Bildungspolitiker Jochen Ott. Dies sei ein Bekenntnis der Partei dazu, Bildungseinrichtungen während Krisensituationen wie beispielsweise potentiellen neuen Coronawellen offen zu halten.

Bisher gehören zur kritischen Infrastruktur in NRW unter anderem die Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser. Diese Bereiche sind in einer Pandemie von großflächigen Schließungen ("Shutdown") ausgenommen, weil ihre Beeinträchtigung, so das NRW-Gesundheitsministerium im März 2020, "nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere ernsthafte Folgen" bewirken könnte. Wenn auch Schulen in diese Kategorie aufgenommen werden, wäre auch für sie also eine umfassende Schließung erst einmal ausgeschlossen.

Präsenzunterricht in Kombination mit Testen

Heißt das auch Präsenzunterricht, egal wie die Coronalage ist? SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty schränkte ein: Wenn sich die Coronalage wieder zuspitzen sollte, würde die Fortführung des Präsenzunterrichts in Kombination mit verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen, wie regelmäßigem Testen, Luftfiltern oder dem Umzug in größere Räume, einhergehen.