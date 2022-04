Land NRW fordert Coronatests von Schulen zurück

Statt einer neuen Coronawelle gibt es nun erstmal eine Welle der Entrüstung. Denn das Land NRW sammelt nach dem Ende der Testpflicht an den Schulen alle unverbrauchten Coronatests wieder ein.

Die Opposition schäumt: " Corona spielt bei dieser Landesregierung keine Rolle mehr ", sagte der SPD -Abgeordnete und Bildungsexperte Jochen Ott. " Jetzt wird allen Schulen, die freiwillig auf Tests setzen wollen, auch noch diese Möglichkeit genommen ", schimpfte Ott.

Schulen sollen ihre Tests zählen

Dem WDR liegt die Email des Ministeriums vor: " Ferner möchten wir Sie informieren, dass es geplant ist, die überzähligen Antigen-Selbsttests an allen Schulen abzuholen. Die Rückholung wird in den kommenden Wochen beginnen und einige Zeit in Anspruch nehmen. Für die logistische Organisation und Planung ist es unabdingbar zu wissen, wie viele Antigen-Selbsttests sich derzeit noch an welcher Schule befinden ", heißt es in der Mail.

SPD-Bildungsexperte Ott kritisiert das Ministerium

Bis dahin sollen die Tests gelagert werden. " Auch die noch an den Grund- und Förderschulen lagernden PCR-Testmaterialien werden gemeinsam mit dem Antigen-Selbsttests von den Schulen abgeholt ", schreibt das Ministerium.

Aussetzung der Tests von Verbänden kritisiert

Seit dem Ende der Osterferien gibt es keine Coronatests mehr an den Schulen im Land. Das hatte für Kritik von mehreren Verbänden und der SPD gesorgt. An manchen Schulen überlegte man, die Tests auf freiwilliger Basis fortzuführen.