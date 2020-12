Fast 5.000 Polizisten sollen Silvester in NRW absichern

Über 4.800 Polizisten sollen an Silvester in NRW für Sicherheit und Ordnung sorgen. Für die Sicherheitsbehörden sei es wegen Corona "ungeheuer schwer vorauszusagen, wie sich die Menschen verhalten werden", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Zum Karnevalsauftakt, an Halloween und Weihnachten hätten sich die allermeisten Menschen aber vernünftig verhalten.