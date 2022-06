Das ist die neue Schulministerin Dorothee Feller

Karriere in der Bezirksregierung Münster

In Düsseldorf ist 56-jährige Dorothee Feller eher den Politprofis bekannt, im Münsterland hingegen einer breiteren Bevölkerung. Denn dort hat die Juristin in der Bezirksregierung Karriere gemacht: zunächst als Referentin, dann als Hauptdezernentin und als stellvertretende Regierungspräsidentin. 2017 rückte sie dann schließlich in die erste Reihe vor und wurde Regierungspräsidentin.