"Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln": Schulministerin kritisiert Zustände in ihrem Haus

Nach der schweren Panne bei den Abi-Klausuren und der zusätzlichen IT -Schwachstelle steht NRW -Schulministerin Dorothee Feller weiter in der Kritik. Am Mittwoch nutzte die CDU -Politikerin eine Sitzung des Schulausschusses im Landtag, um aus der Defensive zu kommen. So verteidigte sie das eigene Vorgehen und kritisierte in ungewöhnlich deutlichen Worten die Zustände in ihrem eigenen Haus.

Franziska Müller-Rech