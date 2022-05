Ukraine-Krieg: Mehr als 18.000 geflüchtete Kinder an NRW-Schulen

Gleichzeitig kündigte das Land finanzielle Hilfen für private Initiativen und Vereine an, die ukrainischen Familien helfen. Laut NRW-Familienministerium sollen die Kommunen dafür aus dem Landeshaushalt insgesamt rund eine Million Euro erhalten.

Gebauer: Lehrkräfte als Gewinn in mehrerer Hinsicht

Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer sagte: "Wenn ukrainische Lehrkräfte den Weg an unsere Schulen finden, dann ist das für alle Beteiligten ein Gewinn. Zum einen können sie die aus der gemeinsamen Heimat ebenfalls neu zu uns kommenden Kinder und Jugendlichen beim Ankommen in unseren Schulen besonders gut begleiten. Zum anderen geben wir den Lehrerinnen und Lehrern nach der Flucht die Möglichkeit, ihrer Berufung wieder in einem sicheren Umfeld nachzugehen."

Um noch mehr Lehrkräfte einstellen zu können, stehen laut Ministerium weitere finanzielle Mittel zur Verfügung. Laut Gebauer sei sicher: "Die Einstellung zusätzlichen Personals wird nicht am Geld scheitern."

Grüne fordern mehr Tempo und Personal