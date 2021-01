Video starten, abbrechen mit Escape NRW-Schulministerin Gebauer: Distanzunterricht in NRW-Schulen vorerst bis 12. Februar. 24:54 Min. . Verfügbar bis 02.02.2021.

Gebauer schließt Wechselunterricht nicht aus

Von Rainer Striewski

Wie geht's weiter mit den Schulen in NRW? Schulministerin Gebauer will vorerst am Distanzunterricht festhalten, schließt aber ein Wechselmodell nicht aus.