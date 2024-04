Schluss mit langsam: Landesregierung will an Hochschulen schneller bauen

Die Zeit gibt der Wissenschaft schon immer Rätsel auf. Für Newton war sie noch unendlich und vom Raum getrennt, seit Einstein ist sie zur Raumzeit verschmolzen. Ob in der Physik oder der Philosophie, Zeit ist ein Phänomen, das sich zwar präzise messen lässt, aber doch letzte Geheimnisse birgt.

Die Landesregierung will nun einem besonders vertrackten Zeit-Mysterium in der Hochschullandschaft Nordrhein-Westfalens auf die Schliche gekommen sein. Warum dauert es in NRW eine halbe Ewigkeit, Gebäude für Forschung und Lehre zu bauen? Die Antwort lautet: Weil die Zuständigen im Land Jahre damit zubringen, Papier von einem Schreibtisch zum anderen zu schieben, ohne dass etwas Nennenswertes passiert.

Hochschulbau dauert bis zu 16 Jahre

Unter dem klangvollen Begriff "Hochschulstandortentwicklungsplan" entwerfen die Universitäten und Fachhochschulen bislang schwungvolle Ideen, um sich dann über viele Jahre im Kleinklein zu verzetteln. Beteiligt daran sind auch der landeseigene Bau- und Liegenschaftsbetrieb ( BLB ), das Ministerium der Finanzen und das für Wissenschaft. Vier bis fünf Jahre können auf diese Weise vergehen, ohne dass überhaupt irgendetwas passiert. Im Ergebnis dauert Hochschulbau in NRW bis zu 16 Jahre und kostet viel Geld. Soweit die Diagnose.

Wie der WDR erfuhr, wollen Ina Brandes, die CDU -Wissenschaftsministerin, und ihr Parteikollege Marcus Optendrenk, zuständig für Finanzen, das nun ändern. Künftig sollen die Hochschulen schneller entscheiden können, gemeinsam mit dem BLB , was sie brauchen und wo sie bauen wollen. Was bislang nacheinander geschieht, soll jetzt zeitgleich passieren. Die Unis bekommen mehr Freiheit, ob sie neue Gebäude in Eigenverantwortung, mit dem BLB oder einem Investor errichten wollen. Auch die Budgetverantwortung liegt bei ihnen. Ein Drittel der Planungszeit soll so eingespart werden.

Reform an drei Hochschulen testen

Zunächst will die Landesregierung das neue, beschleunigte Verfahren testen. Dazu sind drei Hochschulen ausgewählt worden: die Universitäten Duisburg-Essen und Paderborn sowie die Fachhochschule Bielefeld. Nach einem halben Jahr soll klar sein, ob es klappt. Die Politik verspricht sich davon einen echten Schub. Denn immerhin sind mehr als die Hälfte der Landesimmobilien Gebäude der Wissenschaft, es geht um etwa fünf Millionen Quadratmeter. Das Kalkül von Brandes und Optendrenk: Lässt sich hier schneller planen und bauen, lässt sich auch eine Menge Geld sparen.

Gewaltiger Sanierungsstau

Der Sanierungsstau an den Unis ist gewaltig. Von zehn Milliarden Euro spricht die Ministerin, im Haushalt stehen aktuell 3,6 Milliarden zur Verfügung. Der Grund: Ein Gros der Immobilien stammt aus den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Hinzu kommen prunkvolle Einzelstücke, die weitaus älter sind. Beispiele sind die Schlösser in Münster und Bonn. Oder Auflagen des Denkmalschutzes, wie im Fall der Ruhr-Uni Bochum.

Lisas Wunschuni: die Ruhr-Universität Bochum.