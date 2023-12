NRWs Schattenhaushalt

Der Schützenplatz in Remscheid-Lüttringhausen liegt im Nebel. 17 Grundstücke gibt es hier zu kaufen. Doch der Andrang auf eines der letzten Neubaugebiete im Bergischen Land ist gering. „Das liegt auch an der hohen Grunderwerbssteuer“, beklagt der Remscheider FDP-Fraktionsvorsitzende Sven Chudzinski. Was ihn besonders ärgert: Das Land hat ein entsprechendes Förderprogramm für Hauskäufer im Sommer „abrupt“ eingestellt. Warum? „Eine richtige Begründung habe ich nicht gehört“, sagt Kommunalpolitiker Chudzinski. „Außer, dass der Finanzminister die Situation zu den Selbstbewirtschaftungsmitteln des Landes gezogen hat“.

Extra-Gelder schaffen finanzielle Spielräume

Inzwischen ist klar: Finanzminister Markus Optendrenk (CDU) verfügt über rund 8,5 Milliarden Euro an Selbstbewirtschaftungsmitteln. Das sind Gelder, über die die Landesregierung frei verfügen kann – ohne zeitliche Befristung und ohne Nachweispflicht. Damit können beispielsweise Förderprogramme finanziert oder plötzlich auftretende Kosten getragen werden. Die Mittel werden mit dem Haushaltsplan bewilligt.