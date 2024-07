Anschlagspläne: Wer ist Rheinmetall-Chef Armin Papperger?

Der Meister der Verteidigung

Papperger ist zugleich in der Kommunikation nach außen ein Meister der Verteidigung der Rüstungsindustrie. Deren Gewinn basiert auf dem Töten von Menschen – das ist ihr moralisches Grunddilemma. Der Vorstandsvorsitzende begegnet jedoch kritischen Nachfragen gerne mit einer klaren Rolleneinteilung: Die Politik entscheidet, die Industrie liefert. Punkt.