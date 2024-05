Rheinmetall als BVB-Sponsor: Für Experten ein logischer Schritt

Zunächst einmal ist es keine Neuheit, dass Rheinmetall im Sport als Sponsor auftritt. Beim Bergischen HC, dem Handball-Bundesligisten aus der "Messerstadt" Solingen und aus Wuppertal, stieg Rheinmetall wenige Tage vor Beginn des Ukrainekrieges im Jahr 2022 als Premiumpartner ein - allerdings ohne medialen Aufschrei. Auch bei "D.Sports", der Sportstadt Düsseldorf, engagiert sich Rheinmetall und fungiert dort als offizieller Partner.

Dass der Konzern mit dem Sponsoring bei Borussia Dortmund nun die ganz große Bühne betritt, ist für Experten nicht verwunderlich.

"In der Öffentlichkeit hat sich die Wahrnehmung gewandelt. Mit der offensichtlichen Notwendigkeit militärischer Verteidigung ist das ein logischer Schritt." Unternehmensberater Michael Donnermeyer

Das Bewusstsein habe sich eben verändert, so Donnermeyer im Gespräch mit dem WDR. "Man sieht es ja wunderbar bei den Grünen. Früher verhandelte man mit denen noch über einen Austritt aus der NATO , nun haben sie in ihrer Einstellung eine 180-Grad-Wendung vollzogen ", so der Experte.

Habeck: "Spiegelt die Realität der Zeitenwende wider"

Robert Habeck, Wirtschaftsminister von den Grünen, gibt Donnermeyer Recht: "Wir wissen und müssen es leider zugeben, dass wir in einer anderen, bedrohlicheren Welt sind." Deswegen sei "die ja eingeübte und auch so verständliche Zurückhaltung " im öffentlichen Umgang mit der Rüstungsbranche nicht mehr haltbar, sagte Habeck: "Insofern spiegelt dieses Sponsorship sicherlich auch ein Stück weit die Realität der Zeitenwende wider. "

So kommt die Zeitenwende nun also im Stadion an. Es ist laut dem Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ( BDSV ) das erste Mal, dass ein Rüstungskonzern einen Fußballclub sponsert. " Für den Markt braucht Rheinmetall das nicht, Rheinmetall muss ja für sich keine Werbung machen, die Kunden des Unternehmens sind Staaten und die schauen nicht auf einen Imagegewinn durch ein Engagement bei Borussia Dortmund" , so Donnermeyer.

Rheinmetall gehört "jetzt eben zu den Guten"

Das sieht auch der WDR-Wirtschaftsexperte Ulrich Ückerseifer so. " Dass Rheinmetall an seinem Image arbeitet ist nicht neu. Aber natürlich wäre so ein Engagement vor dem Ukrainekrieg undenkbar gewesen. Jetzt gehören sie eben zu den Guten, das ist klassische Imagewerbung ", so Ückerseifer.