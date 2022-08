"Neue Staatsfeinde" mobilisieren gegen Demokratie in NRW

"Im Kern rund 20 Personen aus dieser Szene enger im Blick"

NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) hatte am Montag in einem TV -Interview gesagt: "Es geht jetzt nicht mehr um Protestler, sondern es geht fast um so was wie neue Staatsfeinde, die sich da etablieren." Themen wie der Ukraine-Krieg, die Energiekrise und steigende Preise könnten "Verschwörungstheoretikern" neue Nahrung geben. Reul verwies auf entsprechende Chats auf Messengerdiensten wie Telegram.

Der Verfassungsschutz unterscheide "sehr genau, wer von seinem Demonstrationsrecht Gebrauch macht und seine Meinung kundtut und denjenigen, die den Umsturz unserer Demokratie herbeiführen wollen" , so die Sprecherin des Ministeriums.

Der Verfassungsschutz habe "im Kern rund 20 Personen aus dieser Szene enger im Blick" . Das seien aber nicht immer dieselben: "Manche fallen raus, andere kommen hinzu." Als weitere Themen, die diese Kräfte besetzen wollten, nannte sie "Klimawandel, Gendergerechtigkeit und Antiamerikanismus" .

Angestrebt werde ein "Systemwechsel"

Die Szene verbinde "keine ideologische Klammer, sondern die Verachtung des demokratischen Rechtsstaates und seiner Repräsentanten" , so die Sprecherin. Angestrebt werde ein "Systemwechsel" .